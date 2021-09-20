بالفيديو الحكم بالاعدام على قاتل صاحب اسواق غربي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بصدور حكم بالاعدام مرتين بحق قاتل صاحب اسواق وابن شقيقته غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه :تم اصدار حكم بالاعدام مرتين بحق قاتل صاحب اسواق "ميليا مول" وابن شقيقته في منطقة الغزالية غربي بغداد".