بالصور.. انتشار أمني في الكمالية شرقي بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار دوريات الشرطة في منطقة الكمالية شرقي بغداد.



وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات الدوريات من شرطة بغداد والشرطة الاتحادية في المنطقة وتجوال مستمر لقائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وقائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية"، مشيراً الى أن "الوضع جيد جدا في المنطقة".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أن الوضع في الكمالية شرقي العاصمة مسيطر عليه، مؤكدة أن القوات الأمنية تفرض الأمن بعد اندلاع نزاع عشائري.

واندلع نزاع عشائري اليوم الاثنين، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية ما اسفر عن قتلى وجرحى.



