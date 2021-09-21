إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء أم قصر

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بناءً على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص الأمنية تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات محملة بـ(ملابس مستعملة ولاصق سيراميك وبليت المنيوم) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واشار الى انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".