القبض على 39 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشراف مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢١ قامت كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة بألقاء القبض على (39) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في مناطق مختلفة في محافظة البصرة لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".واشارت الى أن "جهود مديريتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ونهيب بمواطنينا الأعزاء بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".