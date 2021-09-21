توضيح جديد من الحشد الشعبي بشأن استمارة المفسوخة عقودهم

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه " نظرا لكثرة البيانات الواردة ومن اجل مراجعة ما ورد، سيتم ايقاف الروابط المخصصة لملء استمارة العودة لأقل من 24 ساعة، وسيتم اعادة الاستمارة في الموقع الرسمي للحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن لضمان حقوقكم ولفسح المجال امام اللجان المختصة للنظر والتدقيق بطلباتكم".وأشار البيان إلى أن "الاستمارة الالكترونية ستستمر حتى الـ30 من شهر أيلول الحالي".وذَكرت الهيئة، بأن "المنفذ الوحيد والرسمي للتقديم لعودة المفسوخة عقودهم الى صفوف الهيئة هو الاستمارة الالكترونية المعدة من اللجنة المشكلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مسار آخر لاستقبال الطلبات او تسلّم الملفات او اي شكل آخر لا علاقة للهيئة به ولن تتعامل معه".وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاثنين، إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم.والأسبوع الماضي، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، موافقة وزارة المالية على استيعاب 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.