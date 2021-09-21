بابل.. إجراءات بحق الضابط الذي حقق مع الرجل المتهم بقتل زوجته

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "اتخذت إجراءات بحق الضابط الذي قام بالتحقيق مع الرجل المتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، ومن ثم العثور عليها وهي على قيد الحياة".وبينت، أن "الإجراءات التي اتخذت بحق الضابط جاءت بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق".وأشارت إلى أن "هناك مشاكل عائلية بين الزوجين التي قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه".وأضافت القيادة، أن "القضية أثارت إستغرابنا بعد إعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته".