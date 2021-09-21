اعتقال "أبو قتادة" بعملية أمنية في نينوى

أعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، قيادياً في تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وجاء في بيان مقتضب للأمن الوطني إنه "تم مداهمة مضافة لتنظيم داعش في نينوى وتم اعتقال القيادي ابو قتادة". وأضاف البيان أن "المضافة كانت تحت الارض".