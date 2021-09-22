ضبط 8كغم من الكرستال والحشيشة و2000حبة مخدرة بميسان (صورة)

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، ضبط 8كغم من الكرستال والحشيشة و٢٠٠٠حبة مخدرة في محافظة ميسان.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ضربات موجعة ومتتالية لتجار المواد المخدرة في عموم المحافظات، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة على مداخل محافظة ميسان، وبالتعاون مع مفارز أمنية أخرى، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود بحوزتهما (٨كغم) من مادتي الكرستال والحشيشة، بالإضافة إلى (٢٠٠٠) حبة مخدرة، كانت مخبأة داخل العجلة".

واضاف البيان، ان "القبض جاء أثناء محاولتهما عبور سيطرة قلعة صالح، جرى مصادرة المواد، وإحالة المتهمَين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".