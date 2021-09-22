الاطاحة بـ "وزير زراعة" داعش الارهابي في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، الاطاحة بوزير زراعة داعش الارهابي في الرمادي بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " باشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية وبعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة وبكمين محكم لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، تمكنت على اثرها المفارز المذكورة من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين في منطقة البو فراج بالرمادي الانبار والذي كان يشغل منصب ما يسمى ب(وزير الزراعة) لعصابات داعش الارهابية والذي فر هاربا خارج المحافظة اثناء معارك التحرير ليعود اليها مؤخرا ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي".

واضاف، البيان انه "من المطلوبين البارزين للقضاء بموجب المادة ٤ إرهاب".