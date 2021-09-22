الشرطة المجتمعية توقف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في الأنبار وبابل

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، ايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في محافظتي الأنبار وبابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من ايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في الأنبار والثالثة في محافظة بابل".

وأضافت، أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة المجتمعية أظهرت تورط شخصان من محافظة الانبار بعمليات ابتزاز لفتاتين من المحافظة، فضلا عن تورط شخص من محافظة بابل بابتزاز فتاة من محافظته من خلال استغلال حساب واتس آب لشخص تم سرقة هاتفه الشخصي، إذ هدد الثلاثة ضحاياهم بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".



واشارت الى انه "في الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين وحذفت محتويات الابتزاز، وأمنت حسابات الفتيات، كما دعت الشرطة المجتمعية المواطنين خصوصا النساء والفتيات الى تأمين حساباتهم الشخصية، والحذر من العلاقات القائمة عبر الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي".