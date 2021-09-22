الشمري: اجرينا تقييما امنيا شاملا لكل مخازن مفوضية الانتخابات (فيديو)

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري لـ السومرية نيوز، أنه "تم اجراء تقييم امني شامل لكل مخازن مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من قبل اللجان المختصة".واشار الى "توفير اجراءات السلامة العامة بمشاركة مديرية الدفاع المدني".واضاف نائب قائد العمليات المشتركة، أن "القسم الاكبر من المخازن جاهز وأمن من قبل قطعات وزراتي الدفاع والداخلية".