الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة والبحث عن المطلوبين حيث نفّذت قوة مشتركة من مقر الفرقة واللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق (القاهرة، ربزة، القريشية، الخزيفي)بقضاء الحويجة في محافظة كركوك تم خلالها العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الانواع وعبوة ناسفة اسطوانية الشكل ، تم تفكيكها وأتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي ".واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بألاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش في منطقة (وادي ابو خناجر ) بكركوك لتجفيف منابع الإرهاب وتأمين المناطق من التحركات المشبوهة والبحث عن المطلوبين".