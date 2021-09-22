الشرطة الاتحادية تقبض على شخص قتل ولده غربي بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بعد قيامه بقتل ولده في وقت سابق ، حيث تمت عملية إلقاء القبض بعد العثور على جثة المجني عليه مصاب بطلق ناري في منطقة الرأس مرمية على الطريق السريع " ابو غريب ".واضافت انه "على اثر ذلك تم تشكيل فريق عمل مشترك ، ومن خلال العمل المهني وقع الاشتباه على والده ، حيث شرعت قوة خاصة لمداهمة دار المتهم والقاء القبض عليه والذي اعترف بقيامه بجريمة القتل".واشارت القياد الى انه "تم أحالة المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه ".