توقيف ضابطين في بابل بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتوقيف ضابطين في محافظة بابل على خلفية قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم ايداع مدير مكتب اجرام السدة/ بابل الضابط برتبة عقيد وضابط التحقيق برتبة رائد بقضية الشخص المتهم بقتل زوجته".

وأضاف المصدر أن "التحقيق ضمن اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء وبإشراف الفريق اول ابو رغيف وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.



وكان شخص يسكن محافظة بابل اتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، قبل أن تظهر على قيد الحياة بعد فترة.