اعتقال 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن الجيش في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن اعتقال 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن الجيش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن كمائن ودوريات ونقاط الجيش في قاطع مسؤولية الفرقة 14".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض جاءت حسب معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمت العملية في قرية الخازر بمنطقة الزاب في محافظة كركوك بالتعاون مع استخبارات ارهاب كركوك، بعد أن خرجت قوة من الفرقة 14 والفوج الرابع في اللواء 51 والقت القبض عليهم".