ضبط اختام مزورة في ميناء أم قصر الشمالي

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "مستمرة في التصدي لجميع محاولات الغش والتلاعب والتزوير، حيث تم ضبط مجموعة من الأختام المزورة بأسم دوائر مهمة عاملة في المنافذ مخبأة داخل كرفان قديم ومتروك".واضاف، ان "عملية الضبط تمت بناء على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".واشار الى، انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي لعرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".