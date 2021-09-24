شرطة بغداد تلقي القبض على إرهابي خطير في احدى السيطرات

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "اثناء التفتيش الامني للأشخاص والذي تجريه سيطرة ابي غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، حاول احد الإرهابيين الخطرين والمطلوب على قضايا عدة لانتمائه الى التنظيم الإرهابي النفاذ من السيطرة، حيث تم التأكد من معلوماته وتبين انه يملك اسما حركيا ويعمل مع التنظيمات الارهابية".ولفت البيان الى "وجود اوامر قضائية بحقه وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، حيث تم القاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".