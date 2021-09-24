أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة العمليات العسكرية المنفذ من قبل قيادة القوات البرية للفتره ( 17 - 23 ) ايلول 2021.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة العمليات العسكرية المنفذ من قبل قيادة القوات البرية هي: