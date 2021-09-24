تأكيداً لما انفردت به السومرية.. الاستخبارات تعلن اعتقال والد الطفل المعنف

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من وسائل الإعلام لمشهد فديوي يظهر قيام اب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروح عميقة في مختلف أنحاء جسمه وحال صدور أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والأضرار بالتماسك الأسري الذي يتحلى به مجتمعنا الكريم".وأوضح البيان، أن "مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والاصولية معه تمهيدا لاحالته للقضاء".وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، بان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص ظهر في مقطع فيديو يمارس العنف ضد ابنه، وذلك في العاصمة بغداد".ويوم أمس الخميس، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه". كما وجّه الأجهزة المختصة بـ"التحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتعرض طفل عراقي للتعنيف بطريقة "بشعة" من قبل والده، من دون تحديد المنطقة التي يسكن بها.