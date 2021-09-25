صولات امنية جديدة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 7 متهمين بـ"الدكة العشائرية وترويع المواطنين، فيما القت استخبارات وأمن بغداد القبض على أربعة مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية اعتقلت خمسة متهمين بــ (الدكة العشائرية)، في منطقة المشتل، بجانب الرصافة".

واضاف البيان، انه "وبناء على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين، اعتقلت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية متهمين اثنين بإطلاق العيارات النارية، وترويع المواطنين، كانا يرومان القيام بتهديد أحد المواطنين والقيام بــ (الدكة العشائرية). في منطقة الغزالية بجانب الكرخ".

فيما اعلنت وزارة الدفاع، القبض على أربعة مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الدقيقة لملف المطلوبين للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة على مداخل العاصمة وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة أخرى، من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في أثناء محاولتهم عبور سيطرتي(الشعب الرئيسية وأبو غريب)، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة(١/٤) إرهاب".

واضاف البيان، انه "وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الاتجار بالمواد المخدرة في منطقة زيونة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض (٢٨ مخدرات) من قانون العقوبات، تم القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارىء بغداد الحادي عشر".