لغرض تأمين خط سير زوار الاربعينية.. قوات الامن الوطني تنتشر في بغداد

بدأ جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، بنشر قواته في العاصمة بغداد لغرض تأمين خط سير زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "قوات جهاز الامن الوطني انتشرت بقوة في العاصمة بغداد لغرض تأمين خط سير الزوار".