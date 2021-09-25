اعتقال 10 مطلوبين بينهم بتهمة الإرهاب وضبط أسلحة في بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، عن اعتقال 10 مطلوبين بينهم بتهمة بالإرهاب وضبط أسلحة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الاربعينية، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، والقيام بعمليات استباقية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت (قوة من اللوائيين السادس والسابع شرطة اتحادية) من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في قاطع الكرخ".

وأضافت أن "قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في قاطع الرصافة"، مشيرة الى أنه "تم القبض على متهم يستقل عجلة بحوزته سلاح غير مرخص "بندقية" في إحدى سيطرات "البو عيثة" من قبل قوة في اللواء (23) بالاشتراك مع استخبارات الحشد الشعبي".

وتابع بيان الخلية أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين بالسرقة، والتهديد، وترويج المخدرات، وضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".