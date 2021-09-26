عمليات بغداد تعلن "فض" نزاع عشائري شرقي العاصمة

تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من فض نزاع عشائري والقاء القبض على مطلقي العيارات النارية وتصادر اسلحتهم في العاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة التدخل الفوري والسريع لفض النزاعات العشائرية من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد، وبالرغم من انشغال القطعات بتنفيذ خطة حماية زوار اربعينية الامام الحسين "عليه السلام" وبعد ورود معلومات استخبارية من مصادرنا تفيد بوجود مشاجرة مسلحة بين طرفين (عبادة، الصبيحات) في منطقة حي طارق شرقي بغداد، توجهت على الفور قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشر، إلى مكان الحادث حيث تم فض النزاع والقاء القبض على خمسة متهمين هم طرفا المشاجرة".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلون عجلة "النترا" لقيامهم بأطلاق العيارات النارية في الهواء من بندقية كلاشنكوف بهدف ترويع المواطنين في منطقة الغزالية".

وتابع، انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والأسلحة المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".