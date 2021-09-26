القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالخطف لقيامه بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين موقوفين عن نفس القضية بخطف احد المواطنين ومساومة ذويه على مبلغ مالي قدره (٢٠٠٠٠٠ الف دولار امريكي) مقابل إطلاق سراحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وفق أحكام المادة ١٨ من قانون زراعة الأعضاء البشرية، الى ذلك نفذت المديرية عدة أوامر قبض بحق متهمين مطلوبين بقضايا سرقات، وتزوير، وضبطت عجلات مطلوبة وفق مواد قانونية مختلفة".