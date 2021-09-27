عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية

وقال سليم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة بمشاركة جميع القطعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، تكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة".وبين قائد العمليات ان "الخطة هذا العام تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق وتأمين الزائرين، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد".واشار الى ان "أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين".