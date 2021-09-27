بالفيديو قائد عمليات الرصافة يتحدث للسومرية عن تفاصيل نجاح خطة زيارة الاربعين

وقال قائد عمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي في تصريح خاص للسومرية نيوز، ان "القيادة وضعت خطة خاصة لحماية الزوار، نفذت على مراحل عدة بمشاركة كافة القطعات من الجيش والشرطة".واضاف انه "تم اعتماد خطة استخبارية مرنة جدا ساعدت في تنفيذ الخطة التعبوية على الارض"، مشيرا الى "تنفيذ عمليات استباقية واوامر قبض وتفتيش ومسح في كافة محاور سير الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة".واضاف ان "الخطة الامنية رافقتها خطة مرورية مرنة ساعدت بامتصاص الزخم المروري، بحيث لم يشعر المواطن في جانب الرصافة بقطع الطرق، وان الخطة تكللت بالنجاح".