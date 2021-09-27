بحوزتهم سلاح وآلات حادة.. القبض على متهميمن اثنين في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهمين بحوزتهم سلاح وآلات حادة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثناء الانتشار اليومي لفوج طوارىء بغداد الثاني التابع الى قيادة شرطة بغداد وتحديدا في طريق القناة ضمن جانب الرصافة تم ملاحظة متهمين اثنين يحملون سلاح نوع مسدس مع آلات جارحة عدد ٢ قامة حديد مع اطلاقات نارية".

وأضافت انه "تم محاصرتهم من قبل قوة من الفوج المذكور والقاء القبض عليهما والتحفظ على المواد المضبوطة واصطحابهما الى مركز شرطة بغداد الجديدة التابع للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".