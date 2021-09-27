المنافذ الحدودية تضبط عدد من العجلات المخالفة في ام قصر

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهود وتنسيق عالي المستوى لهيأة المنافذ الحدودية وبناء على المعلومات الواردة من محكمة تحقيق ام قصر ٬ تم ضبط ثمانية عجلات مصفحة نوع (فورد) دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".واضاف انه "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والإحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".