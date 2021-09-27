بالفيديو: سرقت منزل اخيها المتوفي وباعته بدون علم زوجته واولاده!

لم تقف شقيقة والدهم عند هذا الحد انما كتبت عبارة على جدار المنزل مطلوب عشائريا ، عبارة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون.. لبث الرعب لمن يسكنون الدار فهذه المسنة تحدثت وبالم شديد عن ما سيصيبهم اذا تم اخراجهم قسرا من مأواها الذي تسكنه منذ سنوات.مصير مجهول ينتظر هذه العائلة اذا لم تباشر الجهات ذات العلاقة بالتحقيق بالامر.. لعلها تجد حلا قبل ان ترمى هذه العائلة على قارعة الطريق.