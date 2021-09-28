القبض على عصابة بحوزتها مواد مخدرة في ذي قار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية في محافظة ذي قار تمكنت من إلقاء القبض على عصابة إجرامية، حيث قام أحد أفرادها بإطلاق النار باتجاه القوات الأمنية في أثناء أدائها الواجب"، مبينة أنه "تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة".وأضافت: "أثناء ذلك حاول عنصر آخر من عناصر هذه العصابة القاء قنبلة يدوية انفجرت عليه أثناء إلقائها، فيما تمت مطاردة بقية أفراد العصابة ومحاصرتهم داخل أحد الأبنية المتروكة وإلقاء القبض عليهم جميعاً"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأكدت أن "القوات الأمنية مستمرة في مكافحة الجريمة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وأنها بالمرصاد لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".