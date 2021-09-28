انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى

وقال قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، إن "قوات الحشد المتمثلة بالألوية 1- 4 – 20 – 23 – 110- ولواء نداء ديالى، شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسة في ديالى".وأضاف الموسوي، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة الذي يتخذ منه الارهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة".ولفت إلى ان "هذه العملية متميزة بالرغم من تحدد الحركة بالمشاة فقط حيث دكت العدو بكثافة نارية كبيرة"، مشيدا بـ"دور الهندسة العسكرية في فتح الطرق وايصال القطعات الى أهدافها، فضلا عن مفارز مكافحة المتفجرات التي كان لها دور فعال في رفع العبوات المزروعة على طول الطريق، اضافة الى جهود جميع الصنوف الأخرى".وتابع الموسوي ان "هذه العملية كانت ضرورية في التوقيت والمكان من خلال مراقبتنا لزيادة نشاط وفعاليات العدو في الآونة الاخيرة في منطقة جبل حمرين، حيث ان المعلومات التي زودتنا بها استخبارات القيادة دقيقة جدا".