نتائج نوعية في عملية حمرين الأمنية بديالى

ونقل بيان للحشد عن قائد عمليات المحافظة، طالب الموسوي، قوله إن "قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية 1- 4 – 20 – 23 – 110- ولواء نداء ديالى شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسة في ديالى".وأضاف الموسوي، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة الذي يتخذ منه الارهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة".وتابع، أنه "تمكنت القوات من تفتيش مساحة تقدر بـ 60 كم مربع وتدمير 6 مضافات لفلول "داعش" الإرهابي والاشتباك مع عناصره وابعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن المنطقة"، مبينا ان "طيران الجيش العراقي قدم اسنادا رائعا للقطعات".