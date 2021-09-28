شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالإرهاب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة الانتصار التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول المرور عبر السيطرة، حيث تم تدقيق معلوماته وتبين أنه مطلوب للقضاء وفق قضايا تتعلق بالإرهاب".واضافت انه "تم تسليمه أصوليا الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".