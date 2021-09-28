العمليات المشتركة: أكثر من 30 ألف منتسب تولوا تأمين حركة الزائرين

وقالت القيادة في بيان، إنه "بتوفيق وسداد من الباري عز وجل وبمتابعة ميدانية كللتها زيارة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبجهود مباركة لسواعد ابطال تشكيلاتنا الأمنية لوزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة بمشاركة أكثر من 30 الف منتسب تولت تأمين حركة الزائرين في جميع محافظات البلاد والوافدين عبر المنافذ البرية والجوية، نتشرف أن نعلن لأبناء شعبنا عن نجاح الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الزيارة الاربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".وأضافت أن الخطة "تميزت بوحدة القيادة والسيطرة ودقة التنظيم ومن تضمنته من جهد حكومي واضح لنقل الزائرين بانسيابية عالية من وإلى كربلاء المقدسة"، معربة عن شكرها "الزائرين الأكارم سواء من العراقيين أو الاجانب الذين اثبتوا وكما هي عادتهم التزامهم بتعليمات القوات الأمنية وتجسيد صورة حية للتعاون البناء بين الشعب العراقي وقواته الأمنية والذي فوت الفرصة على المتربصين وأسهم في تأدية مناسك الزيارة بسهولة ويسر".