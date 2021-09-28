عمليات الفرات الأوسط للحشد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة

أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وقال اللواء علي الحمداني قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد في كلمة له، "نعلن نجاح الخطة الامنية لجميع الأجهزة الأمنية وبمشاركة ابناء الحشد الشعبي بالانتشار الكبير في الجانب الأمني والخدمي وكان ذالك فاعلا وواضحا للجهود المبذولة".

وأضاف "وصل عدد المشاركين في الخطة 9500 مقاتل في كربلاء فقط وكان الانتشار في المحاور الاربعة والجوف الثالث بحدود 1500 مقاتل وبمشاركة فعالة من جميع مديريات الحشد".