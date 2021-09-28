انفجار عبوة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانفجار عبوة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عبوة انفجرت قبل قليل بالقرب من شركة للسيارات ضمن مقتربات حي اور".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن ضحايا تذكر".