اول تعليق بشأن مقتل الانتحاريين في الطارمية

وكتب ابو رغيف في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند ساعات الضياء الاول غيارى الامن الوطني امن شمال بغداد وبعد متابعة من قبل ضباط هذه الدائرة، وبملاحقة حذرة تمكنوا من قتل انتحاريين اثنين في منطقة البومحسن بالطارمية".وأضاف، ان الانتحاريين "هم بقايا انتحاريين سوق الوحيلات بالتعاون مع حشد الطارمبة والجيش العراقي،طاب فِعلكم".