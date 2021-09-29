خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عملية الطارمية (صور)

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية امنية استندت إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الاجهزة الأمنية، فقد تمكنت قوة مشتركة من استخبارات اللواء ٥٩ وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) وقوة من جهاز الأمن الوطني، وبناءً على المعلومات الواردة من جهاز الأمن الوطني، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في بستان البو حمد شهاب ضمن قاطع الفرقة السادسة".وتابعت، "حيث تم مداهمة هذا الوكر وتطويقه والاشتباك مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله".واشارت الخلية الى، انه "تم قتل احدهم والذي كان يرتدي حزام ناسف وإصابة آخر، وقد جرى تشكيل فريق عمل مختص من قبل اللواء ٥٩ وتطويق المكان".