إنقاذ شاب حاول الانتحار في واسط (صورة)

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، انقاذ شاب حاول الإنتحار بسبب خلافات عائلية في محافظة واسط.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة واسط بالتعاون شرطة نجدة المحافظة تمكنت من انقاذ شاب كان يروم الانتحار غرقا في سدة الكوت بسبب خلافات اسرية".

واضافت، "جرى اقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار وتقديم النصح والارشاد له والاستعلام منه عن عنوان ذويه وإعادته اليهم وحل الخلاف بالصلح التراضي بينهم".

وأكدت المجتمعية أنها "ستقوم بمتابعة الشاب من خلال زيارات دورية تقدم من خلالها الدعم النفسي والمعنوي له".