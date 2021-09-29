القبض على 5 أشخاص بحوزتهم "كريستال" و"آلات جارحة" في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 5 أشخاص بحوزتهم بندقية وكريستال وآلات جارحة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، تمكنت قوة من مركز شرطة الجمهوري وخلال عملية نوعية من القاء القبض على 5 أشخاص في منطقة حي الجزائر".

وأضافت، أن "أحدهم مطلوب عن قضية وفق المادة ٤٧٧ فيما وجد بحوزتهم أثناء عملية تنفيذ أمر القاء القبض بندقية كلاشنكوف وآلات جارحة (قامات) وكريستال مخدرة إضافة إلى كمية من المشروبات الكحولية".

واشار الى انه "تم وعلى الفور التحقيق معهم من أجل احالتهم إلى القضاء وتقرير مصيرهم".