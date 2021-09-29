من ضمنها موكب حسيني.. القبض على متهم قام بتسع عمليات سرقة في واسط

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بتسع عمليات سرقة في محافظة واسط.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية شرطة محافظة واسط قسم مكافحة إجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القبض على متهم قام بتسع عمليات سرقة من ضمنها سرقة موكب حسيني في قضاء النعمانية وذلك بعد ورود عدة شكاوي عن وجود حالات سرقة للمواكب الحسينية الممتدة على الطريق تم تشكيل فريق عمل مختص من مكافحة الإجرام في واسط / شعبة إجرام النعمانية وعلى الفور باشر الفريق بجمع المعلومات والتحري وتكثيف الجهد والتعرف على هوية السارق وإلقاء القبض عليه".

واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".