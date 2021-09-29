ضبط 16 الف حبة مخدرة في منطقة الشعب

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، ضبط 16000 ألف حبة مخدرة في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة حثية وبتدقيق عالي بخفايا المجرمين الذين يقومون بتجارة السموم المخدرة، حيث ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة، القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الاتجار بالمواد المخدرة في منطقة الشعب شمال العاصمة، ضبط بحوزته (١٦،٠٠٠) حبة مخدرة مختلفة الأصناف، بالإضافة الى أسلحة خفيفة عدد (٣)، تم مصادرة المواد وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".