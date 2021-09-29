القبض على 14 مطلوبا بينهم متهمون بـ"المشاجرات والنزاعات العشائرية" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من إلقاء القبض على (14) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالمشاجرات والنزاعات العشائرية مع ضبط ألأسلحة المستخدمة في المشاجرات ضمن جانب الرصافة".وأضافت، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من فض نزاع حصل بين طرفين في منطقة (الري) وتم اعتقال شخصين هم طرفا النزاع فيما تدخل قوة أخرى من اللواء نفسه لفض نزاع ثاني حصل في منطقة (السيدية) وتمكنت من اعتقال شخص هو الطرف المعتدي في النزاع مع مصادرة الأسلحة المستخدمة في النزاعين ضمن جانب الكرخ".واشارت القيادة إلى "اعتقال متهم مطلوب وفق المادة (406/القتل العمد) في منطقة التاجي شمالي بغداد، من قبل اللواء الثامن من الفرقة نفسها".ولفتت الى "تم تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".