الشرطة تطيح بمزور ونصاب في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة شاطئ التاجي التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال بعد تدقيق اسمه في حاسبة الاشخاص المطلوبين فيما القت مفارز سيطرة المعامل والتابعة لذات المديرية المذكورة القبض على متهم وفق قضايا تتعلق بالتزوير مطلوب الى مديرية الجريمة المنظمة".واضافت انه "تم اقتياد المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا وفق القانون".