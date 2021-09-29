تدمير وكرين لـ"داعش" وضبط عبوات ناسفة في كركوك

أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الأربعاء، عن تدمير وكرين لـ"داعش" وضبط عبوات ناسفة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف وتوجيه من قبل قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تم تدمير (٥) عجلات مختلفة لعصابات داعش في وادي الشاي وتدميروكرين للارهابين تحتوي على عبوات ناسفة و(٢) صاروخ sBG9".

وأضافت أنه "تم العثور على ٣٦ عبوة ناسفة من مخلفات داعش تم تدميرها موقعها وتدمير (٣٦) مسطرة تفجير من مخلفات داعش"، مشيرة الى أن "القاء القبض على شخصين وفق الماده ٤/١ارهاب والقاء القبض على شخصين وفق مواد اخرى".