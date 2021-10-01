القوات الامنية تقطع عددا من الشوارع وسط بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية قطعت طرقا مؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".ولفت المصدر الى ان القطع شمل الطرق التالية: "من ساحة الخلاني باتجاه الباب الشرقي، ومن تقاطع مستشفى الجملة العصبية باتجاه الباب الشرقي ، ومن شارع ابي نؤاس باتجاه جسر الجمهورية، ومن شارع النضال باتجاه ساحة الطيران، ومن ساحة الفردوس باتجاه شارع السعدون الى ساحة التحرير ذهابا وايابا، مع اغلاق ساحتي الطيران والتحرير والمناطق المحيطة بهما".واضاف ان "القطع شمل الى جانب الطرق عددا من الجسور (الجمهورية ، السنك ، الاحرار ، الشهداء)".