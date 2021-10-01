بالصور.. العثور على كميات كبيرة من المسروقات بمنزل متهم في بغداد

وافاد مصدر امني للسومرية نيوز، ان "فريق عمل بامرة امر الفوج الثاني لواء 44 فرقة 11 في الجيش العراقي ومفرزه من إستخبارات وامن بغداد واخرى من مكتب مكافحة اجرام الاعظمية، داهمت منزل احد المتهمين بالسرقة في منطقة الكريعات، بعد استحصال موافقه قاضي تحقيق الاعظمية، على اثر معلومات دقيقة عن وجود شخص يقوم بسرقة المنازل".
واضاف ان "القوة نصبت كمينا للمتهم والقت القبض عليه وهو من مواليد 1986
ولفت الى انه "وبعد إجراء التحري داخل دار المتهم تم ضبط المواد المدرجه ادناه:
1. حقائب سفر عدد 6
2. بدله زفاف عدد 1
3. ساعة رقمية كبيره + جهاز تدليك + سكوتر
4. حقيبة تحتوي على عطور متنوعة عدد 10
5. شاشة بلازما عدد 2
6. اواني منزلية ملاعق وسكاكين فضية
7. ساعات يدوية عدد 36
8. وصولات ورقية باسم المشتكي عدد 2
9. انتيكات عدد 6
10. قداحة قديمة اثرية عدد 2 + قداحات عدد 12 مختلفة الاشكال
11. اكسوارات نسائية + اجهزة كهربائية راوتر عدد 3 + ستلايت عدد 1 + ملابس رياضية تعود لاحد المشتكين
12. مكنسة كهربائية عدد 1
13. ساعة جدارية قديمة
14. جهاز موبايل + بطارية شحن
15. علبة بداخلها اكسوارات ذهبية اللون + محفظة صغيرة عليها اسم المشتكي.
واشار المصدر الى ان "القوة سلمت المبرزات والمتهم إلى مكتب مكافحة الاعظمية".