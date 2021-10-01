خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بغداد والمحافظات

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية لبغداد والمحافظات خلال اسبوع واحد.
وذكر اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة للفترة من 2021/9/24 لغاية 2021/9/30 وشملت مايلي:
1.حالات انسانية 22
2.فض المشاجرات 821
3. ضبط عجلات مطلوبة 47
4.تبرع بالدم 33
5.انقاذ الغرقى 3
6.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 264
7.القبض على متسولين 83
8.كشف مسرح الجريمة 184
9.القبض على مخمورين 77
10.ضبط حزام ناسف 4
11. احالة متهمين الى المحاكم 136
12. ضبط اسلحة 22
13. ضبط اعتدة 206 / كدس عتاد 3
14. تنفيذ اوامر القبض 1084
15.القبض على ارهابي 24
16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 41
17. طبع لوحات السيارات 10457
18. اصدار اجازات السوق 14142
19. اصدار سنوية السيارات 18901
20. القبض على حالات العنف الاسري 45
21.القبض على مطلقي العيارات النارية 7
22. الدكات العشائرية 10