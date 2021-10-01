خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بغداد والمحافظات

وذكر اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة للفترة من 2021/9/24 لغاية 2021/9/30 وشملت مايلي:1.حالات انسانية 222.فض المشاجرات 8213. ضبط عجلات مطلوبة 474.تبرع بالدم 335.انقاذ الغرقى 36.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 2647.القبض على متسولين 838.كشف مسرح الجريمة 1849.القبض على مخمورين 7710.ضبط حزام ناسف 411. احالة متهمين الى المحاكم 13612. ضبط اسلحة 2213. ضبط اعتدة 206 / كدس عتاد 314. تنفيذ اوامر القبض 108415.القبض على ارهابي 2416. ابطال مفعول عبوة ناسفة 4117. طبع لوحات السيارات 1045718. اصدار اجازات السوق 1414219. اصدار سنوية السيارات 1890120. القبض على حالات العنف الاسري 4521.القبض على مطلقي العيارات النارية 722. الدكات العشائرية 10