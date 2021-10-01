عمليات بغداد تصدر بيانا بشان التظاهرات في ساحة التحرير

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بيانا بشأن التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن قائد عمليات بغداد يشرف ميدانياً على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٠/١".

واضاف، ان "قواتنا الأمنية باشرت بتوفير مستوى عال من الحماية بالقرب من ساحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة للمتظاهرين".

وتابع، "هذا ورافق القائد اللواء الركن نائب القائد واللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة وعدد من القادة والامرين المتواجدين على رأس قطعاتهم، وتضمنت التوجيهات التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة".