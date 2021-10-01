البصرة.. أهداف "جيدة" في مطاردة المطلوبين للقضاء

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن، علي عبد الحسين الماجدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوة الضاربة حققت نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات والسلاح ومطاردة المطلوبين وفرض هيبة الدولة والقانون من خلال العمليات الاستباقية التي تعتمد بشكل رئيسي على المعلومات الاستخبارية".وأضاف، "حققنا تقدم كبير في الحد من النزاعات العشائرية وإلقاء القبض على مجاميع مطلوبة قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة منها ٤٠٦ من القانون الجنائي وأخرى في تجارة المخدرات وسلاح".وأشاد الماجدي، "بالدور الكبير والتنسيق العالي مع الحكومة المحلية وأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".